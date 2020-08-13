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Каждый десятый пассажир в пражском метро без маски получает штраф

Каждый десятый пассажир в пражском метро без маски получает штраф

Марина Коханкова 118 0
За прошедшую неделю сотрудники полиции в Праге выявили в общей сложности 3193 правонарушения, связанные с несоблюдением требования об обязательном ношении средств защиты дыхательных путей в метрополитене.
Каждый десятый пассажир в пражском метро без маски получает штраф

Примерно в 10% случаев (277) был наложен штраф, в 18 случаях дело о правонарушении было передано на дальнейшее рассмотрение в административный орган. Средняя сумма штрафа составила 200 крон, сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейфертова.

«Конечно, поначалу сразу штрафовать, наверное, нехорошо, но, если нарушение повторяется, штраф нужно взимать на месте. У полиции есть на это полномочия и соответствующие указания», — сказал экс-руководитель кризисного штаба Роман Примула. Он добавил, что сам мало пользуется метро, предпочитает ходить пешком или ездить на машине.

«Большинство дел заканчиваются предупреждением со стороны полиции. Только если человек отказывается выполнять предписанные властями требования, полиция выписывает штраф», — рассказала пресс-секретарь.

По словам Сейфертовой, люди знают об обязанности носить медицинские маски в метро. Если у них нет масок, то либо они просто не осознают, что уже находятся на территории, где это нужно делать, либо сознательно игнорируют правило.

Источник: lidovky.cz

 

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Темы
коронавирус метро Прага полиция Чехия
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