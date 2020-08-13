В Остраве открыли Covid-центр, который сможет делать до 1000 тестов в день

«Новая лаборатория сможет делать до тысячи тестов в день, тогда как сейчас сотрудники лаборатории больницы проводят около 400 тестов», — сказал Йиржи Гаврлант, директор Университетской больницы Остравы.
«Информационный центр предоставит заинтересованным сторонам всю информацию о профилактике, проявлениях болезни и советы, как действовать, если вы подозреваете, что заразились коронавирусом. Сотрудники центра расскажут о работе системы “умного карантина” и приложении eRouška, которые помогают своевременно выявлять потенциально зараженных людей», — добавил он.
По словам руководителя больницы, система готова к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации в Моравскосилезском крае. «Мы не драматизируем, но и не преуменьшаем риски. Мы предприняли определенные шаги, чтобы люди знали, куда обращаться в случае необходимости, чтобы они не боялись и жили спокойно», — сказал Гаврлант.
Желающие пройти тестирование на коронавирус могут прийти в Covid Centrum с 7 до 15 часов.
Источник: novinky.cz