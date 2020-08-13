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На выходных в Чехии сохранится жаркая погода

На выходных в Чехии сохранится жаркая погода

Марина Коханкова 213 0
В ближайшие дни температура воздуха будет составлять 28-32 градуса тепла, однако в пятницу и субботу в отдельных районах Чехии возможны дожди и грозы. Об этом сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
Фото: Thinkstock
На выходных в Чехии сохранится жаркая погода

«Август пытается наверстать самый холодный и переменчивый июль с 2011 года», — добавила она.

В четверг, 13 августа, будет переменная облачность. Днем столбик термометра покажет 28-32 градуса тепла. В пятницу в течение дня возможны дожди с грозами. Ночью температура воздуха опустится до +15...+19 градусов Цельсия, а днем будет от 26 до 30 градусов тепла.

Суббота будет самым прохладным днем ​​конца недели. «Будет облачно, пройдут дожди. Ночью будет от 14 до 18 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +25...+29 градусов Цельсия», — сказал Гонсова. Примерно такая же погода сохранится в воскресенье, 16 августа.

В начале следующей недели будет облачно, без осадков. Температура воздуха ночью не превысит 18 градусов Цельсия, а днем будет от 28 до 32 градусов тепла.

Источник: novinky.cz

 

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