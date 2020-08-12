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Принять участие в переписи населения в 2021 году можно будет онлайн

Принять участие в переписи населения в 2021 году можно будет онлайн

Марина Коханкова 287 0
Чешское статистическое управление (ČSÚ) опубликовало подробную информацию о предстоящей в 2021 году переписи населения. Основное отличие заключается в том, что заполнить анкету можно будет онлайн. Классические бумажные анкеты также будут доступны.
Принять участие в переписи населения в 2021 году можно будет онлайн

Онлайн-анкеты будут активны с 27 марта по 9 апреля. Те, кто не примет участия в переписи населения в электронном виде, смогут заполнить бумажную форму с 17 апреля по 11 мая. 

По оценкам ČSÚ, около 60% людей выберут электронную форму заполнения анкеты. Кроме того, проживающие в Чехии смогут заполнить онлайн-анкеты за членов своей семьи, например детей или пожилых людей, которые не умеют пользоваться компьютером. Участники счетной комиссии будут также приезжать в отдельные домохозяйства и опрашивать людей. Сдать заполненную анкету можно будет в 800 выбранных отделениях чешской почты. Заполнение формы займет около 15 минут.

«Из анкеты будут удалены вопросы о наличии домашнего имущества, например персонального компьютера или ванной комнаты. Упрощены будут вопросы о размере квартиры, полученном образовании и другие. Мы уделяем большое внимание безопасности и защите личных данных», — сказал Роберт Шанда, директор Департамента статистики населения ČSÚ.

Тем, кто не заполнит анкету или умышленно укажет неверные данные, грозит штраф в размере 10 тысяч крон. За некорректное использование данных переписи населения предусмотрен штраф на сумму до 500 тысяч крон. Затраты на проведение переписи оцениваются в 2,2 млрд крон.

Первая перепись населения была проведена на территории Чехии в 1869 году. С 1918 года, то есть с момента образования независимой Чехословакии, состоялось девять таких акций. 

Источник: seznamzpravy.cz
 

 

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население Чехия
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