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11 августа количество новых случаев заболевания коронавирусом в Чехии удвоилось

11 августа количество новых случаев заболевания коронавирусом в Чехии удвоилось

Марина Коханкова 501 0
Ежедневный рост числа подтвержденных случаев коронавируса в Чешской Республике удвоился во вторник по сравнению с понедельником. Если 10 августа новых случаев было 140, то 11 августа зафиксировали уже 288 заболевших.
11 августа количество новых случаев заболевания коронавирусом в Чехии удвоилось

С начала пандемии в Чехии covid-19 был подтвержден у 18 783 человек, более 70% инфицированных уже вылечились от болезни. 391 человек умер. На данный момент болеют 5170 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Чехии.

На прошлой неделе в будние дни рост варьировался от 209 (3 августа) до 322 положительных результатов (7 августа). В субботу и воскресенье, как и в предыдущие выходные, новых случаев было менее 200. Сейчас в больницах находятся 130 пациентов с коронавирусом, 24 из которых в тяжелом состоянии. По мнению эпидемиологов, важно, чтобы количество госпитализированных резко не увеличивалось. 

Наиболее пострадавшим регионом остается Фридек-Мистек, однако количество зарегистрированных случаев заболевания здесь постепенно снижается. Если 10 августа отмечалось 82 инфицированных на 100 тысяч жителей этого региона, то сейчас данный показатель составляет 48 человек. На втором месте — регион Клатовы (38 заболевших на 100 тысяч жителей), на третьем — Прага (26 инфицированных).

Источник: ceskenoviny.cz
 

 

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Темы
коронавирус Чехия Прага Министерство здравоохранения врачи Болезни Больницы
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