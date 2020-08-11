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Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

Марина Коханкова 649 0
«Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. По словам главы государства, одна из его дочерей уже сделала себе прививку.
Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

Президент попросил главу Минздрава Михаила Мурашко проинформировать об этом подробнее. «Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», — отметил Путин.

Он поблагодарил всех, кто работал над этой вакциной, и пожелал успеха тем, кто разрабатывает сейчас и другие средства.

«Мы должны быть благодарными тем, кто сделал этот первый шаг, очень важный для нашей страны и вообще для всего мира», — добавил Путин. По словам президента, одна из его дочерей уже сделала себе прививку.

«В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим — и все», — рассказал Путин. После второго укола температура тоже немного поднялась, но сейчас его дочь чувствует себя хорошо и титры антител у нее высокие.

Глава государства выразил надежду, что массовый выпуск вакцины начнется уже в ближайшее время.

«Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что это и будет», — заключил он.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцину начнут производить на двух площадках: в Центре имени Гамалеи и в компании «Биннофарм». По его словам, вакцинацию будут в первую очередь предлагать медикам и учителям.

Источник: РИА Новости

 

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Темы
коронавирус Россия Чехия вакцинация
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