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С 17 августа для поездок в Грецию чехам нужно будет сдавать тест на covid-19

С 17 августа для поездок в Грецию чехам нужно будет сдавать тест на covid-19

Марина Коханкова 716 0
Греция ужесточает меры по борьбе с эпидемией из-за увеличения количества новых случаев заболевания covid-19. С 17 августа туристам из Чехии и ряда других европейских стран при въезде в Грецию нужно будет предъявить отрицательный тест на коронавирус не старше трех дней.
С 17 августа для поездок в Грецию чехам нужно будет сдавать тест на covid-19

Эта мера также распространяется на туристов из Швеции, Бельгии, Испании и Нидерландов.

Правительство Греции объявило, что ограничит публичные мероприятия, например концерты. Со вторника и до 23 августа будут действовать ограничения по часам работы ресторанов и баров в некоторых регионах.

По данным на 9 августа, всего в Греции подтверждено 5624 случая заражения коронавирусом, причем 1166 человек заболели в начале августа. Население страны составляет 10 млн человек. В последние четыре дня (до 9 августа) местные власти сообщали о росте новых случаев covid-19 (более 150 случаев за сутки). От коронавируса в Греции скончались 212 человек.

Греция — одна из самых популярных среди чехов стран для отдыха. По данным Чешского статистического управления, в прошлом году 407 тысяч чехов провели там свой отпуск.

По словам руководителя Ассоциации туристических агентств Чехии Яна Папежа, новые меры нанесут ущерб тысячам чешских туристов, которые планировали поехать в Грецию. Тест для нескольких путешественников обойдется в сумму около 6000 крон, что является дополнительным расходом для семьи и поводом для отмены поездки.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
отдых Греция Чехия коронавирус туристы Туризм
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