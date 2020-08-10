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Полиция обвинила предполагаемого виновника пожара в Богумине в убийстве

Полиция обвинила предполагаемого виновника пожара в Богумине в убийстве

Марина Коханкова 863 0
Полиция предъявила обвинение в убийстве 56-летнему мужчине, задержанному 8 августа после пожара в жилом доме в Богумине. При пожаре погибли 11 человек, включая троих детей. Причиной трагедии стал поджог.
Фото: ČTK
Полиция обвинила предполагаемого виновника пожара в Богумине в убийстве

Действия обвиняемого квалифицированы как убийство и создание угрозы безопасности обществу. Ему грозит пожизненное заключение, сообщил прокурор Михал Крол. 

В субботу, 8 августа, на одиннадцатом этаже панельного дома в Богумине ​​загорелась квартира, где отмечали день рождения. По имеющейся информации, мужчина умышленно поджег квартиру (он был задержан на месте 8 августа и во всем признался). Мотивом поджога стали ссора и семейные разногласия. В результате в квартире сгорели шесть человек, включая троих детей. Еще пятеро скончались, выпрыгнув из окна.

В больнице сейчас находятся люди, которым удалось спастись. Состояние здоровья двух человек по-прежнему очень тяжелое. Оба остаются в отделении интенсивной терапии Университетской больницы Остравы. «Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сказала Петра Петлахова, пресс-секретарь больницы.

По ее словам, в это медицинское учреждение госпитализированы еще двое раненых. «Они находятся в обычной палате, их жизнь вне опасности», — добавила Петлахова.

По данным на 10 августа, около трети жителей горевшего дома уже смогли вернуться в свои квартиры, хотя в доме пока отключены вода, газ и электричество.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
пожар Чехия полиция убийство преступность
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