Вандалы разрушили выставку, посвященную Миладе Гораковой

В ночь на 10 августа неизвестные преступники уничтожили выставку на Кампе, посвященную политическому процессу над Миладой Гораковой.

Утром об этом в Twitter сообщил Йиржи Поспишил, председатель правления музея Кампа и Фонда Яна и Меды Младек, который ежегодно организует выставку. Экспозиция была открыта 27 июня в память о политике и правозащитнице Миладе Гораковой, которая 70 лет назад была приговорена к смертной казни по сфабрикованному делу о государственной измене.

Испорченную вандалами экспозицию в понедельник, 10 августа, могли видеть прохожие, прогуливающиеся по парку Кампа между одноименным музеем и виллой Вериха.

«Ночью кто-то разрушил выставку, посвященную убийству Милады Гораковой и процессам 1950-х годов. Я осуждаю этот безумный вандализм. К сожалению, у некоторых людей нет ничего святого. Как можно было опозорить таким образом память жертв коммунистического тоталитаризма, мне совершенно непонятно», — сказал Поспишил.

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы разместить выставку в охраняемом дворе музея. Авторы в конечном итоге выбрали парк Кампа, чтобы выставка была доступна как можно большему количеству людей. «Мы задавались вопросом, существует ли опасность повреждения вандалами. Однако я был убежден, что никто не станет трогать выставку о Миладе Гораковой», — сказал глава фонда.

По его словам, материалы дела были переданы в полицию для расследования. Вандалам грозит до трех лет тюрьмы.

В настоящее время авторы пытаются навести порядок и восстановить выставку, чтобы она была открыта для публики как можно скорее.

Источник: lidovky.cz