Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.32
USD
22.32
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
01d 27 °C
При пожаре в Богумине погибли 11 человек

При пожаре в Богумине погибли 11 человек

Александра Кириченко 1090 0
Пожар начался вечером в субботу, 8 августа, в квартире на 11-м этаже панельного дома. Там погибли шесть человек — трое взрослых и три ребенка. Пять человек из квартиры этажом выше разбились насмерть, выпрыгнув из окон. Полиция рассматривает версию поджога как основную.
Фото: Aleš Honuš, Právo
При пожаре в Богумине погибли 11 человек

Этот пожар стал наиболее трагическим в Чехии с 1990 года.

Сообщение о возгорании поступило в 17:49, в 17:54 первый наряд пожарных уже был на месте, однако огонь распространялся необычно быстро, и жителей двух квартир спасти не удалось. Кроме того, пострадали еще 10 жителей дома, двое пожарных и один полицейский получили ранения.

Как сообщил гетман Моравскосилезского края Иво Вондрак, причиной пожара стал поджог. Вероятно, в квартире на 11-м этаже разлили бензин и подожгли. Полиция уточнила, что в связи с инцидентом был задержан один человек.

Как сообщили журналистам жильцы дома, в семье, которая проживала в сгоревшей квартире, был конфликт. По другой информации, имел место спор между соседями.

Источник: novinky.cz 

Рассказать всем:
Темы
пожар Моравскосилезский край
Читайте
по теме 
Снят запрет на курение и разжигание костров в парках Праги
03.08.2020 12:33 Общество
Снят запрет на курение и разжигание костров в парках Праги
1029 0
Музей Кампа откроется после пожара 1 августа
30.07.2020 15:10 Культура
Музей Кампа откроется после пожара 1 августа
958 0
В пражских парках запрещено разводить огонь и курить
28.07.2020 11:27 Общество
В пражских парках запрещено разводить огонь и курить
2182 0
На главном железнодорожном вокзале в Праге тушили пожар, 500 человек были эвакуированы
26.07.2020 19:05 Общество
На главном железнодорожном вокзале в Праге тушили пожар, 500 человек были эвакуированы
2859 0
Последние новости:
07
августа
Чешские полицейские ловили на шоссе летающие деньги
07.08.2020 14:06 Общество
Чешские полицейские ловили на шоссе летающие деньги
4488 0
Во втором квартале туристический рынок в Праге сократился на 94%
07.08.2020 12:28 Экономика
Во втором квартале туристический рынок в Праге сократился на 94%
2152 0
Продавцы в некоторых чешских супермаркетах стали носить медицинские маски
07.08.2020 11:00 Общество
Продавцы в некоторых чешских супермаркетах стали носить медицинские маски
2326 0
Норвегия и Словения будут отправлять чехов в карантин
07.08.2020 09:18 Общество
Норвегия и Словения будут отправлять чехов в карантин
2859 0
06
августа
На Вацлавской площади будет открыт пункт тестирования на коронавирус
06.08.2020 17:17 Общество
На Вацлавской площади будет открыт пункт тестирования на коронавирус
2785 0
Пражская поэтесса Людмила Свирская: «Стихи — это способ уравновесить чашу весов»
06.08.2020 14:20 Интервью
Пражская поэтесса Людмила Свирская: «Стихи — это способ уравновесить чашу весов»
839 0
Полицейский в Чехии застрелил агрессивного мужчину в коттеджном поселке
06.08.2020 12:38 Общество
Полицейский в Чехии застрелил агрессивного мужчину в коттеджном поселке
4163 0
В июле количество инфицированных клещевым энцефалитом в Чехии значительно увеличилось
06.08.2020 14:08 Общество
В июле количество инфицированных клещевым энцефалитом в Чехии значительно увеличилось
1282 0
Чешская крона укрепляется к доллару и евро
06.08.2020 11:09 Экономика
Чешская крона укрепляется к доллару и евро
6390 0
Синоптики предупредили о «тропической жаре» в Чехии
06.08.2020 09:47 Общество
Синоптики предупредили о «тропической жаре» в Чехии
2387 0


Мобильная версия