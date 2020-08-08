При пожаре в Богумине погибли 11 человек

Пожар начался вечером в субботу, 8 августа, в квартире на 11-м этаже панельного дома. Там погибли шесть человек — трое взрослых и три ребенка. Пять человек из квартиры этажом выше разбились насмерть, выпрыгнув из окон. Полиция рассматривает версию поджога как основную.

Фото: Aleš Honuš, Právo

Этот пожар стал наиболее трагическим в Чехии с 1990 года.

Сообщение о возгорании поступило в 17:49, в 17:54 первый наряд пожарных уже был на месте, однако огонь распространялся необычно быстро, и жителей двух квартир спасти не удалось. Кроме того, пострадали еще 10 жителей дома, двое пожарных и один полицейский получили ранения.

Как сообщил гетман Моравскосилезского края Иво Вондрак, причиной пожара стал поджог. Вероятно, в квартире на 11-м этаже разлили бензин и подожгли. Полиция уточнила, что в связи с инцидентом был задержан один человек.

Как сообщили журналистам жильцы дома, в семье, которая проживала в сгоревшей квартире, был конфликт. По другой информации, имел место спор между соседями.

Источник: novinky.cz