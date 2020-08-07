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Норвегия и Словения будут отправлять чехов в карантин

Норвегия и Словения будут отправлять чехов в карантин

Марина Коханкова 756 0
Люди, прибывающие из Чешской Республики в Норвегию, с 8 августа должны будут провести десять дней в карантине после въезда в эту северную страну. С 7 августа аналогичное правило для чешских граждан вводит Словения (за исключением транзитных поездок, не превышающих 12 часов).
Фото: Reuters
Норвегия и Словения будут отправлять чехов в карантин

Норвегия поместила Чехию вместе с Францией, Швейцарией и Монако в «красную» зону на своем так называемом светофоре из-за неблагоприятного развития эпидемической ситуации. Изменения вступят в силу в ночь на субботу, 8 августа, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Норвежского института общественного здравоохранения (FHI). 

В то же время FIH рекомендует норвежцам ездить в эти четыре страны только при необходимости. FIH разрешает поездки людям из стран, в которых было зарегистрировано менее 20 подтвержденных случаев на 100 тысяч жителей за последние две недели. В Чешской Республике этот показатель составляет 21 на 100 тысяч жителей. В Норвегии с населением 5,4 млн человек зарегистрировано 9409 случаев коронавирусной инфекции, 256 человек умерли от covid-19.

В ночь на пятницу Словения снова включила Чешскую Республику в список стран со средней степенью риска с точки зрения риска заражения коронавирусом, отмеченных желтым цветом. После въезда в страну для чехов обязателен двухнедельный карантин (за некоторыми исключениями). Однако это ограничение не распространяется на транзитные поездки продолжительностью не более 12 часов, сообщает МИД Словении. Чехи в основном проезжают через Словению по пути в Хорватию.

Чехи, которые в Словении бронировали жилье до 6 августа, не должны будут оставаться в карантине, но обязаны предъявить негативный тест на covid-19.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия
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