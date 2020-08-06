На Вацлавской площади будет открыт пункт тестирования на коронавирус

В пятницу, 14 августа, на Вацлавской площади в Праге откроется новый пункт тестирования на коронавирус. В ближайшее время мэрия Праги планирует открыть еще четыре такие точки в других районах города.

«Мы хотим увеличить количество тестов для пражан и количество точек отбора проб в столице. Соответствующие места в пяти районах города уже выбраны», — сказал заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

Первый пункт будет расположен на Вацлавской площади, д. 29. Это место в центре мегаполиса будет рассчитано, в первую очередь, на туристов. По словам Глубучека, результат теста ПЦР, который оплачивает пациент самостоятельно, станет известен в течение двух часов. Обслуживать этот пункт будет лаборатория GHC Genetics. Еще одна точка приема анализов будет расположена рядом с поликлиникой Просек в Праге 9, с остальными муниципалитетами ведутся переговоры.

Петр Глубучек также сообщил, что с сентября ношение средств защиты дыхательных путей в Праге будет обязательным во всех видах общественного транспорта. «Если ситуация ухудшится, медицинские маски нужно будет носить и в общественных закрытых помещениях», — добавил он.

Источник: lidovky.cz