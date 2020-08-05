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Прага 3 придумала новые уличные пепельницы для курильщиков

Прага 3 придумала новые уличные пепельницы для курильщиков

Марина Коханкова 210 0
Окурки, выброшенные на тротуар, представляют собой серьезное бремя для уборки города. Руководство Праги 3 решило обратить внимание курильщиков на то, что окурки необходимо бросать в мусор, а не на улицу, и установило специальные пепельницы в форме сигареты.
Прага 3 придумала новые уличные пепельницы для курильщиков

Первая пепельница установлена на площади Коменского. «Мы знаем о проблеме с окурками. Это не только Жижков, но и вся Прага», — сказал староста Праги 3 Йиржи Птачек. По его словам, выброшенные окурки проблематичны тем, сотрудники коммунальных служб должны их собирать практически вручную, никакие другие механические технологии уборки не подходят.

«Это происходит в городах по всему миру. Мы консультировались с муниципалитетом в Вене и решили, что изготовим прототип, очень похожий на венскую модель уличной пепельницы», — сказал Птачек. Хотя упомянутые венские пепельницы обычно встроены в мусорные баки, в Праге 3 решено установить такую ​​пепельницу отдельно. 

Источник: novinky.cz

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Темы
сигареты Прага мусор
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