Прага 3 придумала новые уличные пепельницы для курильщиков

Окурки, выброшенные на тротуар, представляют собой серьезное бремя для уборки города. Руководство Праги 3 решило обратить внимание курильщиков на то, что окурки необходимо бросать в мусор, а не на улицу, и установило специальные пепельницы в форме сигареты.

Первая пепельница установлена на площади Коменского. «Мы знаем о проблеме с окурками. Это не только Жижков, но и вся Прага», — сказал староста Праги 3 Йиржи Птачек. По его словам, выброшенные окурки проблематичны тем, сотрудники коммунальных служб должны их собирать практически вручную, никакие другие механические технологии уборки не подходят.

«Это происходит в городах по всему миру. Мы консультировались с муниципалитетом в Вене и решили, что изготовим прототип, очень похожий на венскую модель уличной пепельницы», — сказал Птачек. Хотя упомянутые венские пепельницы обычно встроены в мусорные баки, в Праге 3 решено установить такую ​​пепельницу отдельно.

Источник: novinky.cz