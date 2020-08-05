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Чехия отправит в Бейрут специальную спасательную команду

Чехия отправит в Бейрут специальную спасательную команду

Марина Коханкова 283 0
Чешская Республика направит в Бейрут группу пожарных USAR, которая специализируется на поиске людей под завалами зданий. Ливанская сторона приняла предложение чешского правительства, самолет со спасателями вылетит из Чехии 5 августа во второй половине дня.
Фото: AFP
Чехия отправит в Бейрут специальную спасательную команду

Команда USAR (от английского названия Urban Search and Rescue) состоит из пожарных из Праги и Моравскосилезского края. Ранее чешские пожарные оказывали помощь пострадавшим от стихийных бедствий в нескольких странах.

«Ливан — это страна, которая не в состоянии справиться с ситуацией самостоятельно. Именно поэтому Чешская Республика была одной из первых, кто присоединился к предложению помощи», — сказал министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

«Это 37 человек, в том числе пять кинологов со служебными собаками. В команду также входят врач и инженер-строитель», — добавил министр. 

В чешское посольство в Бейруте за помощью после разрушительного взрыва обратился один чешский турист. С ним все в порядке, он должен покинуть страну на выходных, сообщили в чешском МИДе.

По данным ливанского «Красного креста», в результате двух сильных взрывов в порту Бейрута погибли свыше 100 человек, более 4000 были ранены.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
взрыв Чехия Министерство иностранных дел пожарники
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