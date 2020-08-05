Из-за аварии трамваи не будут ездить по улице Ječná как минимум до 8 августа

Из-за аварии водопровода на улице Йечна (Ječná) в Праге трамвайное движение было остановлено во вторник, 4 августа, в обоих направлениях на участке между остановками «И. П. Павлова» и «Карлово намести». Движение трамваев будет возобновлено не раньше субботы, сообщила пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги (DPP) Анета Ржегкова.

По словам представителя DPP, на этом участке невозможно внедрить альтернативный автобусный маршрут. Пассажиры могут пользоваться станциями метро «Намнести Миру», «Карлово намнести», «И. П. Павлова» или «Музеум»..

Утром 5 августа была усилена работа автобусного маршрута №148, который проходит между остановками «И. П. Павлова» и «Карлово намести». Линия будет работать с 05:00 до полуночи.

Во вторник, 4 августа, на улице Ječná лопнула водопроводная труба диаметром 400 мм, находящаяся у трамвайных путей. На устранение последствий аварии и замену труб потребуется несколько дней.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz