Каждый чех ежегодно выбрасывает около 37 кг еды

Ученые из университета Менделя в Брно в сотрудничестве с компаниями, которые занимаются утилизацией отходов, подсчитали, что каждый чех в среднем выбрасывает 37 кг продуктов в год.

Когда ранее ученые этого же университета пытались получить данные путем опроса жителей города, результаты сильно отличались от реальности. Утверждалось, что каждый человек в среднем выбрасывает около четырех килограммов пищи в год.

Исследователи собирали мусор в 900 домохозяйствах, которые в зависимости от населенных пунктов были разделены на три группы (городские жилые районы, коттеджи и дачные дома). «Мы исследовали конкретные улицы с определенным количеством домовладений. Специальный пикап не утилизировал мусор, а доставлял его в компанию Green Solution, где очень тщательно сортировали остатки», — рассказала пресс-секретарь компании SAKO Анета Бублова.

Выяснилось, что почти половина содержимого контейнеров (48,8%) — это биологические отходы. Например, старый хлеб, испортившиеся фрукты или овощи, которые можно компостировать. Больше всего (53,6 кг продуктов) на человека в год выбрасывали жители многоквартирных домов. «Развитие жилищного строительства дает наиболее полную картину того, как на самом деле обстоят дела с пищевыми отходами», — отмечают авторы исследования.

Таким образом, среднестатистический чех выкидывает в корзину 28 яиц, 13 йогуртов, 163 булочки, 32 яблока и 94 моркови в год. Фрукты и овощи чаще всего попадают в контейнер, за ними следуют хлебобулочные изделия и остатки готовых блюд.

Исследование продлится еще два года, до мая 2022 года. Теперь оно переходит на самый важный этап. Исследователи хотят изменить привычки потребителей с помощью семинаров, рекламных кампаний и других форм обучения.

Источник: seznamzpravy.cz