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В Чехии начала действовать система «Светофор»

В Чехии начала действовать система «Светофор»

Марина Коханкова 2165 0
Министерство здравоохранения Чехии представило первую интерактивную карту в рамках системы «Светофор», которая регламентирует меры против распространения коронавируса в разных регионах республики. «Зеленый» уровень присвоен девяти районам, где в течение недели число зараженных коронавирусом не превышает 25 человек на 100 тысяч жителей. В эту категорию попала и Прага.
В Чехии начала действовать система «Светофор»

Чешская столица и Моравскосилезский край по-прежнему являются крупными очагами распространения коронавируса, сказала главный эпидемиолог Ярмила Ражова на пресс-конференции. Как только позволит погода, в Праге будет введено обязательное ношение медицинских масок во всех видах общественного транспорта.

Как уже сообщал 420on.cz, система «Светофор» предполагает четыре уровня риска. Самый благополучный, «белый» уровень (0 баллов), предполагает минимальный риск распространения коронавируса. Его получат регионы, где ежедневно отмечается не больше пяти новых заражений, не связанных между собой. Никакие ограничительные меры в таких местах не вводятся.

Далее идет «зеленый» уровень, на который приходится от 1 до 3 баллов, — от эпизодических случаев заболевания до локальных очагов эпидемии без передачи инфекции в сообществах (komunitní přenos). Его присвоят регионам, где в течение недели число зараженных коронавирусом не превышает 25 человек на 100 тысяч жителей. 
 
На «желтый» уровень приходится от 4 до 7 баллов, в этом случае инфекция передается в сообществах и количество зараженных растет. Доля заболевших covid больше 25 человек. «Красный» режим характеризуется активной передачей коронавирусной инфекции в сообществах и растущей заболеваемостью. Ему соответствуют от 8 до 10 баллов по десятибалльной шкале.

Согласно интерактивной карте, по данным на 3 августа, зеленым цветом отмечены районы Прага, Прага-запад, Прага-восток, Острава, Карвина и Фридек-Мистек, а также Брно, Йиглава и Прахатице. В других районах применяется уровень 0 (регионы, отмеченные белым цветом).
 
Министерство планирует обновлять карту каждую неделю.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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