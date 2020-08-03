Задержан чешский программист, создавший социальную сеть для продажи наркотиков

Детективы арестовали 19-летнего программиста из Чешской Республики, который обвиняется в создании и эксплуатации крупной социальной сети atlayo.com для продажи наркотиков.

Чешские власти выдали программиста Дании, где он предстанет перед судом. Социальная сеть работала как в Даркнете (скрытая часть интернета), так и в общедоступной среде. В общей сложности на atlayo.com более 450 тысяч человек торговали наркотиками. Сеть была сосредоточена в основном на датском рынке.

Глава Национального антинаркотического штаба Якуб Фридрих назвал задержание программиста значительным успехом для чешских детективов. Впервые в истории полиция заблокировала маркетплейс, который находился на серверах в Чешской Республике.

По словам Фридриха, от четырех до восьми тысяч человек торговали наркотиками в социальной сети в так называемом Даркнете. «Площадка в Даркнете похожа на социальную сеть, где наркотики и другие нелегальные товары продаются в закрытых группах. Интересно, что именно чех придумал все это, реализовал и управлял этим», — сказал Фридрих. Затем программист создал портал atlayo.com в публичной части интернета.

«Его идея заключалась в том, чтобы создать популярную международную социальную бизнес-сеть, к которой подключится большое количество людей со всего мира. Затем он мог бы продать ее крупной компании», — рассказал Фридрих Чешскому телевидению.

Источник: irozhlas.cz