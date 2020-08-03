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В удостоверения личности будут добавлены биометрические данные

В удостоверения личности будут добавлены биометрические данные

Марина Коханкова 1026 0
Чешские удостоверения личности (občanský průkaz) приобретут новый облик. В них добавят биометрические данные, а индивидуальный номер гражданина (rodné číslo) не будет указан на карточке.
В удостоверения личности будут добавлены биометрические данные

Это предусматривают поправки к закону, которые правительство обсудит после окончания летних каникул. Биометрический снимок лица и отпечатки пальцев будут записаны на чипе карты. Усиление функций безопасности является частью мер ЕС по борьбе с терроризмом. Государственная типография уже готовится к этим изменениям.

«На пластиковой карточке удостоверения личности будет флаг ЕС, биометрические данные. Мы также должны вставить в карту бесконтактный чип с антенной», — сказал Томаш Гебелка, директор Государственной типографии ценных бумаг. Наоборот, часть данных исчезнет, например, на карточке нельзя будет указать ученую степень, а также не будет публиковаться индивидуальный номер каждого жителя Чехии (rodné číslo).

«Идентификация личности происходит по имени, фамилии, дате рождения и месту постоянного проживания. Идентификатор номера рождения — это пережиток, аномалия периода Чехословакии», — сказал Петр Млсна, заместитель министра внутренних дел по законодательству.

Сейчас чехи уже могут получить электронное удостоверение личности (eObčankа), которое позволяет общаться с властями через онлайн-систему. Однако пока интерес к этому проявляют, как правило, только жители Праги. МВД Чехии с сентября готовит еще одну информационную кампанию в поддержку системы eObčankа.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
Чехия Евросоюз интернет Министерство внутренних дел
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