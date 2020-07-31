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Чехия 3 августа внесет Тунис в список безопасных стран

Чехия 3 августа внесет Тунис в список безопасных стран

Марина Коханкова 365 0
Чешская Республика добавит Тунис в список безопасных стран в понедельник, 3 августа. Туристам из обоих государств больше не нужно будет предъявлять отрицательный тест на covid-19 при пересечении границ в обе стороны, сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек.
Чехия 3 августа внесет Тунис в список безопасных стран

Только тунисцы, которые приезжают в Чехию на работу, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус. 

Оценивая Тунис как безопасную страну, Чешская Республика отреагировала на решение североафриканской страны, которая 29 июля предприняла тот же шаг в отношении Чехии. С начала июля Тунис также был в общем европейском списке безопасных стран, но Прага хотела открыть путешествия только в те государства, которые важны для туризма в Чешской Республике и которые позволят гражданам Чехии въезжать без ограничений.

С начала этой недели все государства Евросоюза входят в число безопасных на чешской карте. Однако ограничения распространяются на иностранцев, которые приезжают в Чехию на работу. Иностранные рабочие из Швеции, Люксембурга, Румынии, Болгарии и Португалии должны предъявить отрицательный тест на коронавирус. 

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия туристы Туризм
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