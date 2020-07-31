Осенью ношение медицинских масок в общественном транспорте в Праге вновь может стать обязательным

В настоящее время обязанность носить средства защиты дыхательных путей действует только в пражском метрополитене. Однако эпидемиологи считают, что как только похолодает, носить медицинские маски нужно будет в обязательном порядке во всех видах общественного транспорта.

Фото: Jakub Plíhal

«Мы, безусловно, ожидаем, что введем ношение медицинских масок в трамваях и автобусах, как только позволит климат», — сказала главный пражский эпидемиолог Зденка Ягрова. По ее словам, показатель передачи инфекции внутри общества составляет около 20% от общего количества выявленных случаев. Защитные средства дыхательных путей являются средством предотвращения неконтролируемого распространения заболевания, особенно среди населения, входящего в группы риска.

«Число зарегистрированных заболеваний на прошлой неделе было очень высоким», — сказала 30 июля Ягрова после заседания Совета безопасности.

«Все должны быть осторожны, необходимо соблюдать дистанцию, носить медицинские маски. Если ситуация будет развиваться в неблагоприятном направлении, мы введем обязательное ношение масок в общественных местах», — добавила она.

В четверг, 30 июля, в Чехии выявлено 252 случая заболевания коронавирусом, общее количество заболевших составило 16342 человека. При этом в предыдущие два дня было зафиксировано более 270 новых случаев заражения covid-19.

Источник: novinky.cz