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Жаркая погода продержится до воскресенья

Жаркая погода продержится до воскресенья

Марина Коханкова 608 0
В конце недели максимальная температура воздуха в Чехии достигнет 33 градусов тепла, однако 2 августа в республику придет холодный фронт и дожди. Об этом сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
Фото: Shutterstock
Жаркая погода продержится до воскресенья

В четверг будет ясно, столбик термометра покажет от 25 до 29 градусов тепла. Примерно такая же погода сохранится в пятницу, 31 июля. На северо-востоке республики будет холоднее, самые высокие температуры достигнут 25 градусов Цельсия.

«В субботу ожидается переменная облачность. Ночные температуры снизятся до 9-13 градусов Цельсия, самые высокие дневные температуры поднимутся до 28-32 градусов», — добавила Гонсова.

Переменная облачность сохранится и в воскресенье, во второй половине дня возможны сильные ливни и грозы. Температура воздуха достигнет 29-33 градусов тепла.

В понедельник будет облачно, пройдут дожди. Ночью температура воздуха опустится до 13-17 градусов, а днем столбик термометра покажет 20-24 градусов тепла. Облачная погода с дождями сохранится и во вторник.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
погода Чехия
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