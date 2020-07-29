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Во вторник в Чехии зарегистрировано 260 случаев заражения коронавирусом

Во вторник в Чехии зарегистрировано 260 случаев заражения коронавирусом

Марина Коханкова 1221 0
Ежедневный прирост числа случаев 28 июля был вторым по величине в Чешской Республике с конца июня. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 15 799 человек, сообщает Министерство здравоохранения Чехии.
Во вторник в Чехии зарегистрировано 260 случаев заражения коронавирусом

В настоящее время в республике болеют более 4000 человек. Во вторник пражские гигиенисты отметили значительное увеличение числа инфицированных. К 18:00 вторника в Праге добавился 101 новый случай, что стало самым высоким суточным показателем в столице с начала эпидемии.

Увеличение числа инфицированных в последние дни в чешской столице, связано, в частности, с проведением мероприятия в ​​ночном клубе Techtle Mechtle, в результате чего covid-19 заразились более 100 человек. За последние семь дней в Праге было зарегистрировано более 24 новых случаев заболевания на каждые 100 тысяч жителей.

По данным министерства, в настоящее время наиболее серьезна ситуация в регионе Йиглава, где за последние семь дней было зарегистрировано около 60 случаев заболевания на 100 тысяч жителей. На прошлой неделе в регионе Прахатице также было зарегистрировано большое количество новых случаев (49 на 100 тысяч жителей). 

По последним данным Минздрава, в чешских больницах сейчас находятся 108 пациентов с коронавирусом, 16 из них — в тяжелом состоянии. От болезни умерли 373 человека.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия Прага Министерство здравоохранения
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