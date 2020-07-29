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Из-за грозы десятки тысяч семей в Чехии остались без электричества

Из-за грозы десятки тысяч семей в Чехии остались без электричества

Марина Коханкова 84 0
Гроза вчера оставила без электричества около 70 тысяч домохозяйств в Чешской республике. E.ON зарегистрировал 36 сбоев в высоковольтных линиях электропередачи поздно вечером во вторник, 28 июля. Хуже всего ситуация в Злинском крае и Угерске Градиште, сообщила пресс-секретарь E.ON Мартина Славикова.
Из-за грозы десятки тысяч семей в Чехии остались без электричества

Во вторник с 17:00 до 22:00 пожарные совершили 570 выездов в связи со стихийными бедствиями. Наиболее пострадавшим регионом является Высочина, за ним следуют Южно-Моравский, Южночешский, Злинский край и Оломоуцкий регион.

«Наши сотрудники продолжают интенсивно работать над устранением сбоев в электроснабжении. Конечно, все зависит от погоды и условий на местах», — сказала Славикова.

По ее словам, самые большие перебои с электричеством возникли в Злинском крае (около 27 тысяч пострадавших семей). Гроза также нанесла ущерб домам на юге Чехии, где 19 тысяч семей испытывали перебои с поставкой электроэнергии. В регионе Высочина и на юге Чехии большинство неисправностей уже устранены.

Пожарные сейчас устраняют поваленные деревья на дорогах, в нескольких зданиях в Оломоуцком крае были сорваны крыши домов.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
погода Чехия пожарники
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