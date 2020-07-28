Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.29
USD
22.4
RUB
0.31
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
04d 28 °C
Учебный год начнется для всех учащихся в обычном режиме

Учебный год начнется для всех учащихся в обычном режиме

Марина Коханкова 172 0
Новый учебный год начнется для всех учеников 1 сентября в обычном режиме. Во время школьных занятий будут соблюдаться более строгие правила гигиены. Об этом после переговоров с министром здравоохранения Адамом Войтехом заявил министр образования Роберт Плага.
Фото: Shutterstock
Учебный год начнется для всех учащихся в обычном режиме

Рекомендации по соблюдению более строгих правил гигиены будут продолжать применяться, как и весной. По словам министра, пособия с рекомендациями по функционированию школ осенью будут доступны с 17 августа, чтобы школы могли подготовиться к началу учебного года.

Ношение средств защиты дыхательных путей будет регулироваться предписаниями эпидемиологов в отдельных регионах или по всей стране. «Если осенью будет введена обязанность носить медицинские маски в общественных местах, то, конечно, чешские школы не станут исключением», — сказал он.

Ограничения будут вводиться в соответствии с интерактивной картой, которая будет определять степень риска заражения в отдельных районах страны и регулярно обновляться. «Это означает, что если у нас будет четыре режима светофора, то в школах можно предусмотреть четыре различных способа действий», — сказал Плага.

«Конечно, не в наших интересах принимать какие-либо меры, которые будут иметь общий характер (повсеместное закрытие школ и тому подобное). Скорее, речь идет о том факте, что зараженный ученик может появиться в школе и на этом основании в этом учебном заведении будет введен карантин», — сказал Войтех.

Пандемия значительно затронула вторую половину прошлого учебного года. Из-за распространения коронавируса чешские школы были закрыты с 11 марта. Только через два месяца они начали открываться в ограниченной степени. Однако до конца учебного года посещаемость была добровольной, и дети могли учиться дома.

В прошлом учебном году 953 тысячи детей пошли в начальные школы и 424 тысячи — в средние.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус школы Чехия Министерство образования
Читайте
по теме 
Правительство утвердило размер премий для медицинских работников
28.07.2020 14:32 Экономика
Правительство утвердило размер премий для медицинских работников
413 0
Большинство посольств Чехии в зарубежных странах возобновят выдачу виз
28.07.2020 13:00 Общество
Большинство посольств Чехии в зарубежных странах возобновят выдачу виз
2053 0
Минздрав представил систему «светофор» для Чешской Республики
27.07.2020 15:20 Экономика
Минздрав представил систему «светофор» для Чешской Республики
4008 0
Стали известны условия чешской версии системы Kurzarbeit
27.07.2020 14:27 Экономика
Стали известны условия чешской версии системы Kurzarbeit
2667 0
Последние новости:
28
июля
Правительство утвердило размер премий для медицинских работников
28.07.2020 14:32 Экономика
Правительство утвердило размер премий для медицинских работников
413 0
Большинство посольств Чехии в зарубежных странах возобновят выдачу виз
28.07.2020 13:00 Общество
Большинство посольств Чехии в зарубежных странах возобновят выдачу виз
2053 0
В пражских парках запрещено разводить огонь и курить
28.07.2020 11:27 Общество
В пражских парках запрещено разводить огонь и курить
522 0
Самая дорогая вилла в Чехии выставлена на продажу
28.07.2020 09:50 Экономика
Самая дорогая вилла в Чехии выставлена на продажу
3888 0
27
июля
Минздрав представил систему «светофор» для Чешской Республики
27.07.2020 15:20 Экономика
Минздрав представил систему «светофор» для Чешской Республики
4008 0
Стали известны условия чешской версии системы Kurzarbeit
27.07.2020 14:27 Экономика
Стали известны условия чешской версии системы Kurzarbeit
2667 0
Чешские ученые хотят лечить депрессию с помощью псилоцибина
27.07.2020 12:17 Общество
Чешские ученые хотят лечить депрессию с помощью псилоцибина
1595 0
В Праге появился пивной поезд
27.07.2020 11:17 Общество
В Праге появился пивной поезд
3069 0
Самую большую старинную карету в мире можно увидеть в чешском музее
27.07.2020 09:40 Культура
Самую большую старинную карету в мире можно увидеть в чешском музее
1173 0
26
июля
На главном железнодорожном вокзале в Праге тушили пожар, 500 человек были эвакуированы
26.07.2020 19:05 Общество
На главном железнодорожном вокзале в Праге тушили пожар, 500 человек были эвакуированы
2200 0


Мобильная версия