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Чешские ученые хотят лечить депрессию с помощью псилоцибина

Чешские ученые хотят лечить депрессию с помощью псилоцибина

Марина Коханкова 915 0
Исследователи из Национального института психического здоровья Чехии (NUDZ) будут изучать и сравнивать эффекты галлюциногенных грибов в качестве антидепрессанта.
Чешские ученые хотят лечить депрессию с помощью псилоцибина

Псилоцибин — это вещество, которое содержится в грибах родов Psilocybe или, как их еще называют, галлюциногенных грибах. По оценкам ученых, в Чехии по крайней мере 500 тысяч человек страдают от депрессии.

Согласно исследованиям и результатам лечения, псилоцибин является безопасным веществом для назначения людям. Эксперты полагают, что антидепрессант обладает более длительным действием, чем кетамин. «На втором этапе клинического испытания мы оценим эффективность и продолжительность действия антидепрессанта псилоцибина по сравнению с кетамином», — уточнил врач Томаш Паленичек из NUDZ.

В исследовании примут участие 60 взрослых госпитализированных пациентов с депрессией средней или тяжелой степени, которым не помогает стандартное лечение. Они должны будут соответствовать ряду критериев и предоставить направление от психиатра. «Если все пойдет по плану, мы надеемся, что сможем включить в программу первого пациента осенью этого года», — добавил Паленичек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 300 млн человек во всем мире страдают от депрессии.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Болезни Чехия лекарства грибы наука учёные здоровье
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