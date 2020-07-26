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На главном железнодорожном вокзале в Праге тушили пожар, 500 человек были эвакуированы

На главном железнодорожном вокзале в Праге тушили пожар, 500 человек были эвакуированы

Марина Коханкова 685 0
В воскресенье вечером пожарные тушили небольшой пожар в помещении магазина Billa на главном железнодорожном вокзале Праги. Около 500 человек были эвакуированы.
На главном железнодорожном вокзале в Праге тушили пожар, 500 человек были эвакуированы

Пожар начался 26 июля около 6 часов вечера. На место происшествия прибыли пожарные из нескольких подразделений, в том числе из химической службы.

«До прибытия пожарных около 500 человек были эвакуированы из здания», — сообщила пожарная служба в Twitter.
Из-за возгорания движение поездов на железной дороги и в метро было ограничено. 

«Из-за пожара на главном железнодорожном вокзале Праги движение поездов временно прерывается, возможны опоздания. Поезда линии метро С проезжают станцию ​​«Главни надражи», — сообщило Транспортное предприятие Праги.
Все входы в здание вокзала были закрыты, первые пассажиры смогли попасть на вокзал после 18:30.

Источник: novinky.cz

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Темы
вокзал Прага поезда метро пожар
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