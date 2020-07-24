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С 27 июля в Праге нужно будет носить маски в медучреждениях и аптеках

С 27 июля в Праге нужно будет носить маски в медучреждениях и аптеках

Марина Коханкова 1087 0
В чешской столице с 27 июля вводится обязанность носить средства защиты дыхательных путей во всех медицинских учреждениях и аптеках. Сейчас это правило действует только в больницах.
С 27 июля в Праге нужно будет носить маски в медучреждениях и аптеках

Кроме того, в Праге создадут карантинный дом: он будет предлагать жилье людям, которые помещены в карантин, но по объективным причинам не могут находиться дома (в том числе иностранным работникам, туристам).

«Рабочие живут в общежитиях, где вирус может быстро распространяться. Точно так же нам негде разместить инфицированного туриста, отель не захочет его принять», — пояснил заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

«Ситуация в Праге не совсем радужная, но у нас нет никаких причин для стресса», — сказала пражский эпидемиолог Зденка Ягрова. По ее словам, сейчас один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У большинства болезнь протекает бессимптомно или со слабыми признаками. Это в основном молодые люди, добавила она.

Однако примерно у 40% инфицированных невозможно проследить, как они заразились, поэтому вводится обязанность носить медицинские маски во всех медицинских учреждениях и при посещении врачей, в том числе для профилактических осмотров. Кроме того, специалисты рекомендуют носить маски не только в пражском метро, но и во всех видах общественного транспорта.

По словам эпидемиологов, 52 новых случая заражения коронавирусом были зафиксированы 23 июля в Праге, что стало самым высоким показателем с первой половины апреля. Причина роста случаев — акция в ночном клубе Techtle Mechtle, где количество зараженных уже достигло 109 человек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
коронавирус Прага Аптеки транспорт врачи
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