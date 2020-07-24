Завершена реконструкция французского парка у замка Добржиш

Реконструкция французского парка, в ходе которой были восстановлены скульптуры и фонтаны, длилась 2,5 года. Замок Добржиш (Dobříš), который часто называют «чешским Версалем», расположен в 40 километрах от Праги.

«Затраты на реконструкцию составили 98 млн крон, большая часть которых была покрыта за счет субсидий Европейского cоюза. Владельцы из семьи Коллоредо-Маннсфельд добавили еще десять миллионов», — сказал директор замка Павел Крейцарек.

Была восстановлена оранжерея, в которой выращивались цитрусовые, отремонтирована система полива зеленых насаждений в парке. В оранжерее будет создана скульптурная мастерская, где представят работы Франтишека Игнаца Платцера. Руководство замка также ведет переговоры с художницей Эмилией Милеровой, вдовой автора чешского мультфильма про крота Зденка Милера, о создании студии, которая будет находиться под ее эгидой.

Сейчас на территории замка еще ведутся работы по восстановлению росписи северной стены оранжереи, которые планируется завершить в октябре 2021 года.

В летние месяцы туристы могут посещать отреставрированный французский парк в любой день недели, оранжерея пока закрыта.

Замок в стиле рококо изначально принадлежал семье Коллоредо-Маннсфельд. После Второй мировой войны он стал культурной собственностью государства и использовался в качестве Дома писателей. В настоящее время он снова принадлежит семейству, а также открыт для публики. В замке есть отель и ресторан, проводятся свадьбы и концерты. Это место популярно у кинематографистов.

Источник: novinky.cz