На выходных в Чехии будет 25 градусов тепла

На ближайших выходных и в начале следующей недели температура воздуха в Чехии составит около 25 градусов тепла. Однако возможны дожди и грозы, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

«Жаркой погоды, подходящей для купания, ожидать не стоит. Температура воды в естественных водоемах чаще всего колеблется от 18 до 22 ° C», — сказала Гонсова.

В четверг температура воздуха днем составит от 22 до 26 градусов Цельсия, будет ясно. В пятницу в Чехию придут дожди и грозы, ночью столбик термометра покажет 11-15 ° С, а днем воздух прогреется до 23-27 ° C.

В субботу ожидается переменная облачность, местами грозы. Ночью будет от 11 до 15 градусов тепла, а днем от 22 до 26 градусов Цельсия. В воскресенье синоптики обещают сильный дождь, утренние температуры не превысят 16 градусов тепла. Днем столбик термометра покажет от 22 до 26 ° C.

Источник: novinky.cz