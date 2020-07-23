На выходных в Чехии будет 25 градусов тепла

«Жаркой погоды, подходящей для купания, ожидать не стоит. Температура воды в естественных водоемах чаще всего колеблется от 18 до 22 ° C», — сказала Гонсова.
В четверг температура воздуха днем составит от 22 до 26 градусов Цельсия, будет ясно. В пятницу в Чехию придут дожди и грозы, ночью столбик термометра покажет 11-15 ° С, а днем воздух прогреется до 23-27 ° C.
В субботу ожидается переменная облачность, местами грозы. Ночью будет от 11 до 15 градусов тепла, а днем от 22 до 26 градусов Цельсия. В воскресенье синоптики обещают сильный дождь, утренние температуры не превысят 16 градусов тепла. Днем столбик термометра покажет от 22 до 26 ° C.
Источник: novinky.cz