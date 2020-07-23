Минздрав подтвердил: ограничительные меры будут введены с 27 июля

Ограничения, которые призваны предотвратить распространение коронавирусной инфекции на территории Чехии, будут применяться с понедельника, 27 июля, на территории всей страны. Подробности Министерство здравоохранения планирует обнародовать 24 июля, сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

Введение новых мер обусловлено неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. В среду количество больных SARS-CoV-2 увеличилось на 247 человек, общее количество зараженных составляет 14 750 человек. При этом во вторник число новых случаев заражения коронавирусом составило 211. Сейчас больны 5 062 человека, 364 умерли.

«Мы сделаем все возможное, чтобы справиться с ситуацией без каких-либо жестких ограничительных мер, таких как ограничение свободного передвижения или закрытие магазинов или ресторанов. Скорее, это будут превентивные меры», — сказал Войтех в четверг.

Среди возможных мер министерство рассматривает введение обязательного ношения медицинских масок в медицинских учреждениях или во всех закрытых помещениях, а также в общественном транспорте. Могут быть введены ограничения по количеству участников массовых мероприятий.

Источник: novinky.cz

