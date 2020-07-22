Принят закон о введении электронных виз для въезда в Россию

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении закон о введении с 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в Россию.

Закон касается пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Электронная виза станет самостоятельной категорией визы и будет оформляться на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в России до 16 суток.

Она будет выдаваться гражданам иностранных государств, перечень которых установит правительство. Оно же установит пункты въезда и выезда в РФ для обладателей электронных виз.

При этом заявление можно будет заполнить в интернете. Срок оформления составит не более четырех календарных дней.

В МИД РФ депутатам пояснили, что право въезда по электронной визе, как ожидается, будет предоставлено гражданам 53 иностранных государств, в том числе Чехии. При этом для граждан 60 стран в РФ действует безвизовый режим. Таким образом, с января 2021 года максимально либеральный режим въезда в Россию, исключающий необходимость оформления визы на бумажном носителе, будет распространяться на 113 иностранных государств. Суммарно их население составляет почти 4 млрд человек.

За оформление новой визы предполагается ввести консульский сбор в размере до 50 долларов США, сообщили в МИД.

Источник: Российская газета