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Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран

Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран

Марина Коханкова 121 0
Латвия и Эстония вернули Чешскую Республику в список безопасных стран с точки зрения возможного распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек.
Эстония и Латвия вернули Чехию в список безопасных стран

Эти государства исключили Чешскую Республику из списка «зеленых» стран в начале июля. Теперь жители Чехии могут вновь путешествовать в Латвию и Эстонию без ограничений. 

Томаш Петржичек 21 июля заявил, что границы с Тунисом и Грузией также могут быть открыты для чехов. Пока идут переговоры.

По словам главы МИД, сейчас нет риска, что какое-либо из государств — членов Европейского союза исключит Чехию из списка безопасных стран. В то же время он порекомендовал, чтобы люди, которые собираются путешествовать, проверяли эпидемиологическую ситуацию в пункте назначения до отъезда.
 
Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия Министерство иностранных дел туристы
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