В пруду на Пршибраме утонули два взрослых и ребенок

Полиция расследует гибель трех человек, тела которых были найдены 20 июля вечером в водоеме в поселке Лгота недалеко от Пршибрама. По предварительной информации, в результате удара током утонули пожилой мужчина, его сын и внук.

Полиция получила информацию о гибели трех человек в пруду в деревне Лгота в понедельник около 22:40. Прибывший на место врач констатировал смерть трех утонувших (двоих взрослых и ребенка), сообщила спасательная служба.

По предварительной информации, пожилой мужчина решил проверить насос, который не работал. Когда он вошел в воду, его ударило током. Сын и внук бросились ему на помощь, но тоже погибли в воде.

«Причины и другие обстоятельства гибели людей являются предметом расследования сотрудников полиции Пршибрама», — сообщила пресс-секретарь полиции Люция Новакова. Она добавила, что назначено вскрытие.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz