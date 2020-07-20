На юге Чехии утонули два ребенка

Двое детей погибли на прошлой неделе в южной Чехии. Один утонул в пруду на природе, другой — в небольшом водоеме возле дома. Полиция не хочет разглашать подробности семейных трагедий, но призывает родителей быть бдительными.

В регионе Прахатице ребенок стал тонуть во время купания в муниципальном пруду. В регионе Чески-Крумлов спасатели пытались спасти ребенка, который купался в водоеме у загородного дома. В обоих случаях спасательный вертолет прибыл на место. Дети были доставлены в больницы, где, как сообщает полиция, умерли в последующие дни.

«Мы не будем более подробно комментировать эти два события», — сказала пресс-секретарь полиции Ленка Краусова.

В то же время представитель полиции призвала общественность соблюдать осторожность при купании не только в общественных местах, но и в частных бассейнах.

«Если вы находитесь с детьми у озера или в бассейне, не выпускайте их из виду. То же самое относится и к домашним хозяйствам, где у загородного дома есть бассейн или пруд», — сказала Краусова.

Источник: novinky.cz