Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.65
USD
23.32
RUB
0.32
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
09d 16 °C
МИД обещает помочь партнерам, которые оказались в разлуке из-за коронавируса

МИД обещает помочь партнерам, которые оказались в разлуке из-за коронавируса

Марина Коханкова 644 0
Пандемия осложнила жизнь не только туристам: друг от друга оказались отрезаны многие партнеры во всем мире. Некоторые не состоящие в браке пары не виделись месяцами. Ситуация в ближайшее время может измениться, так как для въезда в Чехию будет достаточно заявления от партнера с чешским гражданством.
МИД обещает помочь партнерам, которые оказались в разлуке из-за коронавируса

На этой неделе правительство разрешило въезд в Чехию гражданам шести стран, которые не входят в Евросоюз. Воссоединиться могут супруги и другие близкие родственники.

Алжбета Винклерова жила в Лондоне двенадцать лет. Осенью прошлого года она вернулась в Прагу. В июне ее друг Рэй должен был переехать к ней, однако коронавирус нарушил планы влюбленных.  «В начале пандемии мы были в Лондоне, и нам пришлось разъехаться по домам: партнер улетел в Америку, а я в Чешскую Республику», — рассказывает Винклерова. С тех пор они не виделись лично из-за закрытия границ.

«Мы обычно звоним друг другу около одиннадцати часов вечера. Смотрим фильм вместе или ужинаем. Если у вас нет личного контакта, вам приходится много импровизировать», — добавляет она.

Винклерова писала письма министрам иностранных дел и здравоохранения, сообщения в Facebook и Twitter представителям политических партий, но все они остались без ответа. Винклерова и другие люди, попавшие в аналогичную ситуацию, создали сайт с описанием своих историй. По их словам, есть сотни пар, которые не видели друг друга месяцами даже при готовности соблюдать все правила (карантин, медицинское обследование, тесты и пр.).

«Я думаю, что на этой неделе мы могли бы решить данную ситуацию. В настоящее время мы все еще работаем над деталями вместе с Министерством внутренних дел», — сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.
Альжбета Винклерова и ее партнер надеются, что они скоро воссоединятся в Чешской Республике. Пока у таких пар есть возможность встретиться в третьей стране, например в Турции, однако там ситуация с коронавирусом гораздо хуже, чем в Чехии.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус брак Чехия
Читайте
по теме 
Украина включила Чехию в «зеленую» зону
17.07.2020 13:23 Общество
Украина включила Чехию в «зеленую» зону
1163 0
Дефицит госбюджета Чехии в 2020 году составит 500 млрд крон
16.07.2020 11:00 Экономика
Дефицит госбюджета Чехии в 2020 году составит 500 млрд крон
910 0
Вакцина от коронавируса может поступить в Чехию в первой половине 2021 года
15.07.2020 14:20 Общество
Вакцина от коронавируса может поступить в Чехию в первой половине 2021 года
2009 0
Объем продаж в чешских интернет-магазинах за полгода превысил 83 млрд крон
14.07.2020 13:02 Экономика
Объем продаж в чешских интернет-магазинах за полгода превысил 83 млрд крон
957 0
Последние новости:
17
июля
Украина включила Чехию в «зеленую» зону
17.07.2020 13:23 Общество
Украина включила Чехию в «зеленую» зону
1163 0
Прага планирует значительно увеличить стоимость проездного на год
17.07.2020 10:58 Экономика
Прага планирует значительно увеличить стоимость проездного на год
1514 0
Обеды в чешских ресторанах подорожали
17.07.2020 12:14 Экономика
Обеды в чешских ресторанах подорожали
1006 0
Пражский бассейн Petynka открылся после реконструкции
17.07.2020 09:38 Экономика
Пражский бассейн Petynka открылся после реконструкции
901 0
16
июля
В аэропорту Рузине этим летом можно устроить свадьбу или отметить день рождения
16.07.2020 17:15 Общество
В аэропорту Рузине этим летом можно устроить свадьбу или отметить день рождения
1939 0
Средняя ставка по ипотечным кредитам в июне снизилась до 2,21%
16.07.2020 14:30 Экономика
Средняя ставка по ипотечным кредитам в июне снизилась до 2,21%
783 0
Сухого и жаркого лета синоптики не обещают
16.07.2020 13:04 Общество
Сухого и жаркого лета синоптики не обещают
999 0
Дефицит госбюджета Чехии в 2020 году составит 500 млрд крон
16.07.2020 11:00 Экономика
Дефицит госбюджета Чехии в 2020 году составит 500 млрд крон
910 0
В Воронежской области построят чешский завод сельхозтехники
16.07.2020 09:36 Экономика
В Воронежской области построят чешский завод сельхозтехники
3403 0
15
июля
На территории пражского музея Кампа возник пожар
15.07.2020 15:09 Общество
На территории пражского музея Кампа возник пожар
1168 0


Мобильная версия