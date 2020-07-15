Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.6
USD
23.25
RUB
0.33
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
10d 23 °C
На территории пражского музея Кампа возник пожар

На территории пражского музея Кампа возник пожар

Марина Коханкова 203 0
Три пожарные бригады ликвидируют пожар в техническом здании музея Кампа в центре Праги. Дым виден с большого расстояния.
На территории пражского музея Кампа возник пожар

Сообщение о пожаре поступило около двух часов дня 15 июля. Пожарные сразу же прибыли на улицу U Sovových mlýnů, где расположен музей. Возгорание произошло в электропроводке в техническом помещении, сказал пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка.

«Начали гореть кондиционеры и технические помещения музея. Если пламя удастся удержать под контролем, на что я очень надеюсь, здание с историческими художественными коллекциями не пострадает», — сказал Иржи Поспишил, председатель совета директоров музея Кампа.

Около 15 часов дня пожарные сообщили, что начали эвакуацию предметов искусства из музея, поскольку они могут быть повреждены продуктами горения. Распространение огня удалось остановить.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
пожар искусство Прага Чехия пожарники музей
Читайте
по теме 
В Праге из-за пожара эвакуировали жилой дом
01.07.2020 11:04 Общество
В Праге из-за пожара эвакуировали жилой дом
1821 0
В автосалоне в Праге загорелся электромобиль BMW
25.06.2020 09:03 Общество
В автосалоне в Праге загорелся электромобиль BMW
2396 0
В тоннеле Бланка загорелся грузовой автомобиль
25.05.2020 10:54 Общество
В тоннеле Бланка загорелся грузовой автомобиль
1527 0
В Чешской Швейцарии загорелись две исторические виллы
22.05.2020 11:14 Общество
В Чешской Швейцарии загорелись две исторические виллы
3507 1
Последние новости:
15
июля
Вакцина от коронавируса может поступить в Чехию в первой половине 2021 года
15.07.2020 14:20 Общество
Вакцина от коронавируса может поступить в Чехию в первой половине 2021 года
225 0
Иностранцы с рабочими визами вынуждены ждать в Чехии недели, чтобы приступить к работе
15.07.2020 12:31 Экономика
Иностранцы с рабочими визами вынуждены ждать в Чехии недели, чтобы приступить к работе
732 0
Умер последний генеральный секретарь Чехословакии
15.07.2020 11:00 Политика
Умер последний генеральный секретарь Чехословакии
434 0
В Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда, один человек погиб
15.07.2020 08:44 Общество
В Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда, один человек погиб
684 0
14
июля
Объем продаж в чешских интернет-магазинах за полгода превысил 83 млрд крон
14.07.2020 13:02 Экономика
Объем продаж в чешских интернет-магазинах за полгода превысил 83 млрд крон
654 0
Минздрав Чехии: ношение медицинских масок в общественном транспорте может стать обязательным осенью
14.07.2020 11:20 Общество
Минздрав Чехии: ношение медицинских масок в общественном транспорте может стать обязательным осенью
3079 0
Чешские ученые представили Всемирный онлайн-атлас распространения грибов
14.07.2020 09:33 Общество
Чешские ученые представили Всемирный онлайн-атлас распространения грибов
1796 0
13
июля
В Йиглаве в магазинах и общественном транспорте вновь нужно будет носить медицинские маски
13.07.2020 16:55 Общество
В Йиглаве в магазинах и общественном транспорте вновь нужно будет носить медицинские маски
1303 0
Между пражскими набережными начал ходить паром
13.07.2020 13:26 Общество
Между пражскими набережными начал ходить паром
1285 0
Некоторые чешские курорты уже не принимают ваучеры от государства
13.07.2020 11:35 Экономика
Некоторые чешские курорты уже не принимают ваучеры от государства
2030 0


Мобильная версия