Вакцина от коронавируса может поступить в Чехию в первой половине 2021 года

Ежедневные показатели новых заражений коронавирусом являются приемлемыми, их можно было ожидать после смягчения мер, заявил заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Примула. Только вакцина против коронавируса, которая ожидается в первой половине следующего года, сможет значительно изменить ситуацию.

Эпидемиолог видит единственную серьезную проблему — вспышку болезни в регионе Карвина, которую удается сдерживать. Текущие данные позволяют предположить, что вирус не распространяется массово за пределами региона, сказал Примула.

Нынешняя ситуация сохранится до тех пор, пока не будет разработана вакцина, но это произойдет быстрее, чем предполагалось ранее. «Первые вакцины могут быть доступны уже в конце октября, массовых поставок в различные страны мира можно ожидать в начале следующего года», — сказала Примула, добавив, что, возможно, на всех вакцины не хватит.

Первая вакцина против коронавируса уже существует, она зарегистрирована в Китае и пока доступна только китайским военным. Пока нет результатов о том, насколько успешны ее испытания, но сам факт их начала свидетельствует о прогрессе в борьбе с заболеванием, сказал Примула. По его оценкам, в Чехию вакцина могла бы поступить весной следующего года.

«Проблема с коронавирусом в том, что он не сезонный, — сказал заместитель министра. — Вирус есть и будет. Осень неприятна тем, что мы будем гораздо чаще находиться в закрытых помещениях. Второй фактор риска — это грипп, сезонные респираторные заболевания, которые придут в республику осенью».

Источник: ct24.ceskatelevize.cz