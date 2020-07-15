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В Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда, один человек погиб

В Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда, один человек погиб

Марина Коханкова 498 0
Вечером 14 июля недалеко от города Чески-Брод столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате аварии погиб машинист пассажирского поезда, еще 35 человек получили травмы. По словам министра транспорта Чехии Карла Гавличка, причиной крушения стал человеческий фактор: по предварительным данным, машинист проехал на красный свет.
В Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда, один человек погиб

По словам Гавличка, система на этом участке проверяет состояние машиниста, каждые 10-20 секунд он должен нажимать кнопку бдительности. Если машинист проехал на красный свет, звучит специальный сигнал и поезд останавливается, однако он может снова начать движение, добавил Гавличек.

«Существует много предположений о том, почему это произошло и почему поезд продолжил движение. Возможно, машинист был переутомлен и плохо себя чувствовал», — отметил Гавличек. По его словам, необходимая информация может находиться на компьютере в задней части поезда. Спереди компьютер, скорее всего, не подлежит восстановлению.

Авария произошла около 21:30 во вторник. Пассажирский поезд CityElefant, который выехал с вокзала Масарика в Праге, столкнулся с грузовым поездом ČD Cargo недалеко от станции Чески-Брод. Машинист пассажирского поезда не выжил. 35 человек были ранены, четверо из них с серьезными травмами доставлены в пражские больницы. Восемь раненых — несовершеннолетние.

Ущерб оценен Железнодорожной инспекцией в 45 млн крон.

В последние дни это третье крушение поезда в Чешской Республике. На той же линии между Прагой и Колином 10 июля вечером возле Беховице поезд без пассажиров врезался в ожидающий экспресс, никто не пострадал. Железнодорожная инспекция считает, что речь также идет об ошибке машиниста.

Согласно предварительному расследованию, человеческий фактор стал причиной столкновения двух пассажирских поездов у станции Пернинк в Карловарском крае, в результате которого два человека погибли и еще 24 получили ранения.

Карел Гавличек пообещал рекордные инвестиции в обеспечение безопасности железных дорог. «Это будет одна из крупнейших инвестиций в транспортную инфраструктуру в Чешской Республике», — сказал министр. В следующем десятилетии, по его словам, государство вложит десятки миллиардов крон во внедрение оборудования на железнодорожных линиях, примерно такие же суммы будут потрачены на обновление поездов.

Источник: novinky.cz

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Темы
поезда Чехия транспорт авария спасатели
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