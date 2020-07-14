Минздрав Чехии: ношение медицинских масок в общественном транспорте может стать обязательным осенью

Об этом Адам Войтех заявил во время посещения компании Diana Biotechnologies, которая разработала новое устройство для тестирования образцов на covid-19. По словам министра, осенью также понадобятся дополнительные тесты для исключения других заболеваний.
«Это мера, которую мы рассмотрим, чтобы предотвратить распространение инфекции в то время, когда будет присутствовать ряд других респираторных вирусов, и ситуация, безусловно, будет более сложной, чем сегодня», — сказал Войтех о возможности ношения медицинских масок осенью.
При этом министр не ожидает, что средства защиты дыхательных путей нужно будет вновь носить на улице. «Но по крайней мере нужно будет носить маски в местах, где сконцентрировано большее количество людей и невозможно соблюдать дистанцию, как в случае с переполненными трамваями и автобусами», — добавил он.
В настоящее время ношение медицинских масок обязательно только в пражском метро и в общественном транспорте в регионах, где наблюдается высокий рост количества заболевших коронавирусом (Моравско-Силезский, Йиглавский регионы).
Источник: novinky.cz