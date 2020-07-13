Между пражскими набережными начал ходить паром

Между двумя набережными в Праге (Rašínovo и Hořejší) стала работать паромная переправа. Корабль под названием Шемик, которым управляет известный пражский паромщик Зденек Бергман, впервые отправился в путь 10 июля.

«Мы хотим сделать набережные центром жизни для пражан. Летом на этих набережных будет проходить много мероприятий и я верю, что людям, которые проводят лето в Праге, это понравится», — говорит Ян Хабр, советник мэра по недвижимости.

Основной целью было соединение берегов набережных Rašínovo и Hořejší и создание удобного транспортного сообщения для жителей города и туристов.

«Название корабля привязано к историческому контексту чешской легенды о Горимире, который был приговорен к смерти и попросил привести к себе своего коня Шемика. Конь, перепрыгнув через крепостную стену, прыгнул прямо с Вышеградской скалы во Влтаву. Это чудо спасло Горимиру жизнь, но Шемик умер и был похоронен посреди деревни», — рассказал Зденек Бергман.

Источник: praha.eu