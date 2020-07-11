Первые чехи привезли коронавирус из отпуска

Эпидемиологи зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом среди чешских граждан, которые вернулись из отпуска, проведенного за рубежом.

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Министерство здравоохранения пока не комментирует конкретные случаи, поскольку это связано с защитой персональных данных, и не уточняет, сколько инфицированных приехало из-за рубежа.

«Мы уже зарегистрировали первые случаи заболевания у людей, которые вернулись из отпуска», — сказала пресс-секретарь МИД Габриэла Штепанова, отказавшись сообщить подробности.

Возможному «ввозу» заболевания из-за рубежа также способствует тот факт, что в некоторых странах число подтвержденных случаев заболевания в последние дни увеличивается. В качестве примера можно привести Хорватию, которая является одним из самых популярных мест отдыха среди чехов. За последние сутки в этой стране было зарегистрировано 140 новых случаев заражения covid-19. С 13 июля Хорватия вновь вводит обязательное ношение средств защиты дыхательных путей в магазинах в профилактических целях.

Ухудшение эпидемиологической ситуации привело к тому, что Министерство здравоохранения Чехии переместило Сербию и Черногорию в число стран с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией. С 13 июля чехи, вернувшиеся из этих стран, должны предъявить негативный тест на covid-19 или пройти двухнедельный карантин.

В Чешской Республике коронавирус в настоящее время распространяется главным образом в районах Карвина, Кутна Гора и Йиглава.

Из-за опасений, связанных с коронавирусом, многие чехи, которые обычно выезжают летом за границу, решили провести свой отпуск в стране. Их также поощряет правительство, которое считает, что таким образом люди поддержат экономику страны.

Источник: novinky.cz