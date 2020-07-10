В трех населенных пунктах Чехии растет количество новых случаев заражения covid-19

Первоначально заразились 13 человек, затем количество заболевших стало расти. Гигиенисты проверяют контакты пациентов, сдать тесты должны будут около 100 человек.
«Мы договорились с главами муниципалитетов Кржесетице, Умонин и Червене Яновице о введении профилактических мер — ношение средств защиты дыхательных путей в закрытых помещениях и общественных местах», — сказала директор областной станции гигиены Дана Шаламунова. Непосредственно в Цирквисе людям не нужно носить шторы, потому что там никто из зараженных работников не живет, а помещения компании сейчас вышли из строя.
Моторест Vosrkráč в Цирквице закрыт, а рестораны U Nevolů в Křesetice и U Zámku в Úmonín работают в ограниченном режиме. Запрещено посещение больниц в Колине, Кутной Горе и Чаславе, а также домов престарелых.
Компания HR Partner CZE производит транспортные средства для перевозки животных, руководство фирмы находится в постоянном контакте с гигиенистами.
Район Кутна Гора в настоящее время занимает второе место по заболеваемости коронавирусом (42,2 зараженных на 100 тысяч жителей за последние семь дней). Первое место занимает регион Карвина (154 случая на 100 тысяч жителей), а третье — Фридек-Мистек с показателем 34,5 случая на 100 тысяч жителей. Еще одним очагом распространения болезни является поселок Ветрны Еников, где за последние семь дней заболели 14 человек, в целом там по итогам тестов может быть выявлено десятки случаев.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz