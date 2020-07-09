Жаркое лето в Чехию пока не придет

Пятница, 10 июля, будет самым теплым днем этой недели, в субботу и на следующей неделе температура воздуха не превысит 23 градусов, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

В четверг будет облачно, возможны осадки. Столбик термометра покажет 19-23 градуса тепла. Небольшая облачность в начале дня также будет преобладать в пятницу. «Днем и вечером будет постепенное увеличение облачности с северо-запада с дождями и грозам. Ночные температуры опустятся до 12-16 градусов Цельсия, днем воздух прогреется до 27-31 градусов», — сказала Гонсова.

В субботу будет переменная облачность, днем температура воздуха не превысит 18-22 градусов тепла. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью будет от 8 до 12 градусов тепла, а днем не более 17–21.

В начале следующей недели температура воздуха составит от 23 до 25 градусов тепла, в среду возможны дожди.

Источник: novinky.cz