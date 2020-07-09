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Посольство России в ЧР: россияне, у которых истек срок визы, должны покинуть Чехию до 16 июля

Посольство России в ЧР: россияне, у которых истек срок визы, должны покинуть Чехию до 16 июля

Марина Коханкова 45 0
Иностранные граждане, срок действия визы или вида на жительство которых истек после 12 марта 2020 года, должны покинуть территорию Чешской Республики не позднее 16 июля 2020 года.
Посольство России в ЧР: россияне, у которых истек срок визы, должны покинуть Чехию до 16 июля

В течение этого периода выездной ордер выдаваться не будет. Для обеспечения транзита через другие государства-члены ЕС в документах будет проставлен специальный штамп чешской полиции.

Иностранным гражданам, которые не могут покинуть страну до 16 июля из-за отсутствия авиасообщения и наземного транспортного сообщения со странами, гражданами которых они являются или в которых проживают, рекомендуется посетить офис Департамента иностранной полиции. При условии предъявления документа, подтверждающего отсутствие услуг авиаперевозок (например, подтверждение, выданное посольством*, иные документы), или документа о бронировании авиабилета на ближайшую доступную дату, будет выдан выездной ордер.

Иностранные граждане, которые не посетят офис или посетят его после 16 июля 2020 года, будут классифицированы как иностранные граждане, незаконно проживающие на территории страны.

Источник: Посольство России в Чехии

 

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