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Причиной железнодорожной катастрофы в Карловарском крае мог стать человеческий фактор

Причиной железнодорожной катастрофы в Карловарском крае мог стать человеческий фактор

Марина Коханкова 166 0
Запись переговоров между машинистом и диспетчером показала, что поезд, идущий в Карловы Вары, должен был ждать на станции Пернинк. Вероятной причиной аварии стал человеческий фактор, однако расследование займет несколько месяцев.
Причиной железнодорожной катастрофы в Карловарском крае мог стать человеческий фактор

«Прослушав записи между диспетчером и машинистом поезда мы узнали, что машинист должен был подождать в Пернинке, чего он не сделал, и отправился на трассу», — сообщил пресс-секретарь Железнодорожной инспекции Мартин Драпал.

Как уже сообщал 420on.cz, два пассажирских поезда днем 7 июля столкнулись лоб в лоб в Карловарском крае. На месте погибли два человека, 15 человек были легко ранены и 9 человек получили серьезные травмы. В обоих поездах находились 33 человека.

Один из поездов двигался со скоростью 47 км/ч, тогда как допустимая скорость на трассе составляет 50 км/ч. «Таким образом, поезд двигался с почти максимальной скоростью, можно предположить, что второй поезд тоже, поэтому удар был таким сильным, — сказал Драпал.

Генеральный инспектор железнодорожной инспекции Ян Кучера сообщил, один из поездов после столкновения откинуло на 12 метров, что свидетельствует о высокой скорости во время аварии.

Железнодорожная инспекция получит окончательные результаты расследования в течение нескольких месяцев, но уже работает над версией, что причиной катастрофы стал человеческий фактор.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
поезда Чехия катастрофы авария
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