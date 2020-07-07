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Словения вернула Чехию в список безопасных стран

Словения вернула Чехию в список безопасных стран

Марина Коханкова 502 0
Правительство Словении с 7 июля вновь вернуло Чехию, за исключением Моравско-Силезского края, в список безопасных стран с точки зрения эпидимеологической ситуации, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек. Чешские туристы смогут путешествовать по стране без ограничений.
Словения вернула Чехию в список безопасных стран

На прошлой неделе Словения, Эстония, Латвия и Кипр включили Чешскую республику в число стран со средним риском заражения коронавирусной инфекции. Таким образом, государства отреагировали на увеличение числа инфицированных людей в Чехии, главным образом из-за вспышки коронавируса в регионе Карвина. В Латвии и Эстонии чешские туристы должны будут пройти обязательный карантин, а в Словении и на Кипре от них требуют отрицательный тест на covid-19, чтобы остаться в стране.

«Это усложняет ситуацию для людей, поэтому многие просто не отправятся в путешествие из-за этого», — ранее предупреждал Петржичек, добавляя, что стоимость теста составляет около двух тысяч крон на человека.

6 июля глава чешского МИД объявил, что его словенский коллега Анже Логар подтвердил снятие ограничений в отношении чешских туристов. 

Источник: idnes.cz

 

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Темы
Чехия Туризм коронавирус
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