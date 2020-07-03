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Россия продлила запрет на международные полеты до 1 августа

Россия продлила запрет на международные полеты до 1 августа

Марина Коханкова 370 0
Росавиация продлила до конца июля ограничение на международные полеты из-за пандемии коронавируса. Ранее ведомство предлагало возобновить их с 15 июля.
Россия продлила запрет на международные полеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам и авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — указано в телеграмме. 

Такие телеграммы выпускаются каждый месяц после 27 марта, когда правительство приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пояснил источник РБК в Белом доме. Таким образом, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны. По словам собеседника РБК, если будет принято решение об открытии международного сообщения, в авиакомпании и аэропорты поступит новая телеграмма.

«Ограничения на ввоз иностранных граждан действуют по 31.07 включительно. С ограничениями на вывоз из страны граждан Российской Федерации это не связано: с июня страну могут покидать лица с двойным гражданством, видом на жительство, а также по специальным категориям виз — на лечение и работу», — говорит представитель S7. Но для остальных российских граждан по-прежнему действуют ограничения на выезд.

Источник: РБК

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Темы
Россия Чехия коронавирус авиакомпании самолёт иностранцы Туризм
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