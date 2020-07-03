Словения ужесточает проверки на границах

Словения ужесточает пограничный режим, сообщил 2 июля пресс-секретарь правительства страны Йелко Кацин. Соседняя Хорватия, а также Чехия и Франция были перемещены словенцами из зеленого списка эпидемиологически безопасных стран в желтый список менее безопасных государств.

Фото: ČTK

Правительство Словении решило включить некоторые страны в желтый список из-за увеличения ежедневного числа случаев коронавируса в последние дни, сказал Кацин.

Хорватия была первой страной, жители которой могли без ограничений путешествовать по Словении. Теперь они могут въехать в Словению только в том случае, если у них там есть недвижимость или заранее забронировано жилье для туристов. Такие же правила теперь будут действовать и для чехов. Если чехи едут через Словению в Хорватию, они должны будут предъявить документ о проживании в хорватском отеле и покинуть страну в течение 12 часов (они не могут остаться ночевать в Словении). Если же Словения — основная цель путешествия, то чехи, не имеющие там вида на жительство, должны будут провести 14 дней в карантине.

Новые требования вступят в силу в ночь с 4 июля на 5 июля.

Правительство Словении приняло решение об ужесточении пограничного контроля на основе статистики числа зараженных на 100 тысяч жителей. Из-за растущего числа случаев в Чешской Республике, Хорватии и Франции было превышено ограничение в 10 инфицированных на 100 тысяч жителей, на основании которого Словения меняет статус отдельных стран каждые 14 дней.

В четверг, 2 июля, в Хорватии было зарегистрировано 80 новых случаев заболевания коронавирусом, в Чехии — 132, а во Франции — 659.

«Эпидемиологическая ситуация в Словении ухудшается. В среду у нас было больше всего новых случаев с 16 апреля, десять человек были госпитализированы. Источником инфекции являются либо случаи из-за рубежа, либо естественное распространение болезни в Словении. Все это более или менее связано с вечеринками и посещением дискотек и баров», — написал Кацин в Twitter.

В общей сложности в стране было выявлено 1634 случая заболевания, 111 человек умерли. В последние недели количество новых заболевших не превышало 10 человек.

Источник: novinky.cz