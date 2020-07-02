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Все сотрудники аппарата правительства помещены на карантин

Все сотрудники аппарата правительства помещены на карантин

Марина Коханкова 668 0
У одного из административных сотрудников аппарата правительства Чехии был обнаружен коронавирус. Инфицированный не испытывал проблем со здоровьем и не вступал в контакт с членами кабинета министров, сообщил руководитель пресс-службы правительства Владимир Воржеховски.
Все сотрудники аппарата правительства помещены на карантин

Сотрудник правительственный администрации заразился коронавирусом, и все его коллеги были изолированы, подтвердил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. 

Аппарат правительства регулярно проводит профилактические осмотры своих сотрудников (всего в канцелярии работает примерно 80 человек). В рамках этой профилактической активности положительный результат был обнаружен у одного административного работника, не имевшего клинических признаков болезни. 

Данная ситуация не отразится на планах Бабиша посетить Польшу для участия в заседании Вышеградской группы. Однако, по словам пресс-секретаря, карантин протокольного отдела правительственной канцелярии перед поездкой стал серьезным ударом, поскольку протокол важен для премьер-министра, особенно при заграничных командировках.

«Ситуация неприятная, но мы можем справиться с ней в краткосрочной перспективе. В случае необходимости мы будем связываться с канцелярией по телефону», — сказал Воржеховски.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия Андрей Бабиш
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